В Башкирии врач по ошибке удалил ребенку коренной зуб вместо молочного

Жительница Уфы обратилась к главе Республики Башкортостан с просьбой разобраться в ситуации, которая, по ее словам, произошла по вине врача-стоматолога поликлиники No7.

По ее словам, врач в ходе процедуры по ошибке удалил не молочный, а коренной зуб.

Женщина написала, что, когда она поняла, что произошла ужасная ошибка, ей стало дурно от шока и возмущения. Она тут же вбежала обратно в кабинет стоматолога с криком о том, что он удалил не тот зуб.

По словам матери, стоматолог в ответ на ее эмоциональную реакцию попытался вернуть удаленный зуб на место, прикрепив его при помощи проволоки к четырем соседним зубам ребенка. При этом один из этих соседних зубов оказался молочным и больным.

Теперь, как отмечает женщина, ее дочь не может нормально ни есть, ни спать - проволока мешает и доставляет дискомфорт. Кроме того, врачи сказали, что требуется делать рентген каждые два дня, чтобы отслеживать состояние зуба и корней.

"Это какой ужасный вред здоровью и психике ребенка! И даже не факт, что зуб в итоге приживется. Умоляю разобраться и принять срочные меры!", - пишет возмущенная мама.

В ответ на это обращение последовала реакция регионального Министерства здравоохранения. По данному инциденту организована внеплановая проверка с целью контроля качества оказанной медицинской помощи ребенку. О результатах проверки и принятых мерах маме девочки пообещали сообщить дополнительно в ближайшее время.

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Автор: Семен Подгорный