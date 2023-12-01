Экстренная операция спасла жизнь пациентке с внематочной беременностью в Башкирии

В Башкирии в одной из клиник города Стерлитамака произошел случай, едва не закончившийся трагедией. Пациентка с диагнозом внематочная беременность поступила в тяжелом состоянии. У женщины наблюдалась беременность в левой маточной трубе, осложнившаяся кровотечением. При поступлении состояние пациентки было критическим - отмечался геморрагический шок 2-3 степени.

Бригада врачей-гинекологов приняла решение о проведении экстренной операции. Во время сложного хирургического вмешательства была удалена маточная труба - источник внутреннего кровотечения. Также были выполнены санация и дренирование брюшной полости.

В состав бригады, спасшей пациентку, вошли опытные специалисты. Это врачи-гинекологи Елена Мехтиева и Юрий Юрченко, анестезиолог Камиль Максутов и операционная медсестра Валентина Лучникова. Слаженные и умелые действия медиков позволили избежать трагического исхода. Состояние пациентки после операции стабилизировалось.

Автор: Семен Подгорный