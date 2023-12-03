В Уфе родился ребёнок, пуповина которого была заплетена в косичку
В Уфе произошло необычное событие - на свет появился младенец с пуповиной, заплетенной в косичку. О столь невероятном клиническом случае сообщили врачи столичного перинатального центра.
Они пояснили, что при физиологической беременности длина здоровой пуповины колеблется от 50 до 70 сантиметров. Ее диаметр в среднем составляет около 2 сантиметров. Такая относительно большая длина способствует тому, что пуповина имеет особенность скручиваться в петли и даже узлы. Их именуют также истинными узелками. При сохранении кровотока по данным допплерографии родоразрешение в таких ситуациях возможно естественным путем, пояснили специалисты.
Сообщается, что в описываемом случае роды у пациентки прошли успешно, новорожденный появился на свет здоровым.
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Автор: Семен Подгорный
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