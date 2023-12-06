Глава Башкирии отменил все ограничения из-за опасного заболевания

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал новый указ, которым отменил все ограничительные меры, введенные в середине августа в Уфимском районе. Эти меры были нацелены на локализацию и предотвращение дальнейшего распространения опасного вируса птичьего гриппа, обнаруженного на одной из птицефабрик.

Вирус был классифицирован как высокопатогенный штамм H5N1 (птичий грипп), способный вызывать массовый падеж птицы и представляющий потенциальную угрозу для здоровья людей. После подтверждения диагноза в поселке Авдон, где расположена фабрика, был введен строгий карантинный режим.

В рамках противоэпидемических мероприятий пришлось уничтожить практически всю птицу на фабрике. Это не могло не сказаться на объемах поставок мяса птицы и куриных яиц из региона. В местных магазинах резко выросла доля продукции из других областей, а цены для конечных потребителей тоже существенно подскочили.

Помимо запрета на посещение птицефабрики посторонними, карантинные меры ограничили также ввоз и вывоз домашней птицы на всей территории Авдона. Жители близлежащих садовых товариществ массово жаловались на неприятный запах горелого мяса, доносившийся от фабрики во время уничтожения зараженного поголовья.





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Автор: Семен Подгорный