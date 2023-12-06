Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Трёхлетнюю девочку с параличом половины тела доставили вертолётом в больницу Уфы

Трёхлетнюю девочку с параличом половины тела доставили вертолётом в больницу Уфы

В Туймазинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находилась трехлетняя девочка. Как сообщил в социальных сетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, авария случилась на межрайонной автодороге при столкновении с встречным транспортным средством.

Пострадавшую доставили в ближайшую районную больницу, где диагностировали у нее ушибы головного мозга и шейного отдела позвоночника. Спустя некоторое время у ребенка развилась гемиплегия - паралич части тела.

В связи с серьезными травмами и ухудшением состояния девочки, было принято решение о срочной эвакуации ее в Уфу. Бригада детской санитарной авиации оперативно вылетела на место происшествия. После стабилизации состояния пациентки, ее доставили вертолетом в Республиканскую детскую клиническую больницу для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время, согласно информации минздрава Башкирии, наблюдается положительная динамика в состоянии трехлетней пострадавшей. Ее перевели в нейрохирургическое отделение республиканской больницы, где проводится дальнейшее лечение и восстановление. Жизни ребенка больше ничего не угрожает.

В Уфе родился ребёнок, пуповина которого была заплетена в косичку

Читайте также:

В Уфе родился ребёнок, пуповина которого была заплетена в косичку
Автор: Семен Подгорный
Фото: Айрат Рахматуллин
Теги: операция
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok