Трёхлетнюю девочку с параличом половины тела доставили вертолётом в больницу Уфы

Туймазинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находилась трехлетняя девочка. Как сообщил в социальных сетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, авария случилась на межрайонной автодороге при столкновении с встречным транспортным средством.

Пострадавшую доставили в ближайшую районную больницу, где диагностировали у нее ушибы головного мозга и шейного отдела позвоночника. Спустя некоторое время у ребенка развилась гемиплегия - паралич части тела.

В связи с серьезными травмами и ухудшением состояния девочки, было принято решение о срочной эвакуации ее в Уфу. Бригада детской санитарной авиации оперативно вылетела на место происшествия. После стабилизации состояния пациентки, ее доставили вертолетом в Республиканскую детскую клиническую больницу для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время, согласно информации минздрава Башкирии, наблюдается положительная динамика в состоянии трехлетней пострадавшей. Ее перевели в нейрохирургическое отделение республиканской больницы, где проводится дальнейшее лечение и восстановление. Жизни ребенка больше ничего не угрожает.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Айрат Рахматуллин