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Медики Башкирии фиксируют стремительный рост заболеваемости опасной инфекцией

Медики Башкирии фиксируют стремительный рост заболеваемости опасной инфекцией

Число заболевших опасной коронавирусной инфекцией в Башкирии продолжает стремительно расти.

По последним данным министерства здравоохранения республики на 6 декабря, только за последние сутки было выявлено 275 новых случаев заражения. Это на 7 случаев больше, чем за предыдущие сутки (5 декабря), когда заболели 268 человек. Еще на 11 случаев инфекции больше было зарегистрировано по сравнению с 4 декабря, когда заболели 257 человек.

При этом всего месяц назад, 7 ноября, было выявлено лишь 115 заболевших. Такая стремительная динамика роста числа инфицированных вызывает серьезную обеспокоенность у властей и медиков.

С начала пандемии в Башкирии коронавирусная инфекция была диагностирована уже у 380 169 человек. Из них в настоящее время в стационарах проходят лечение 252 пациента, в том числе 164 человека в возрасте старше 60 лет.

Еще 3697 человек получают необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Среди них - 1580 человек старше 60 лет, которые относятся к группе повышенного риска при заражении коронавирусом.

За последние сутки 173 пациента с коронавирусной инфекцией были выписаны из больниц после выздоровления. Общее число выписанных с начала пандемии достигло 370 104 человек.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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