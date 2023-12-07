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Вспышка кори в Башкирии

Вспышка кори в Башкирии

В городе Белорецк Республики Башкортостан зарегистрирована вспышка кори в одной из религиозных общин. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Было созвано экстренное заседание санитарно-эпидемиологической комиссии и сформирован межведомственный штаб по ликвидации очага кори на территории района.

В целях недопущения дальнейшего распространения инфекции в Белорецком районе введен ряд ограничительных мер. В частности, отложена плановая госпитализация лиц, не имеющих сведений о вакцинации против кори. Детям, не прошедшим вакцинацию, запрещено посещать дошкольные и школьные учреждения. Отстранены от работы сотрудники организаций и предприятий, не имеющие информации о прививке. Кроме того, все массовые мероприятия на территории района временно приостановлены вплоть до особого распоряжения.

Санитарные врачи провели работу по выявлению круга лиц, контактировавших с заболевшими. Всем контактным лицам была проведена экстренная иммунизация против кори. Как заверили в Роспотребнадзоре, дефицита вакцины в районе нет. Люди, находившиеся в контакте с больными, взяты под медицинское наблюдение. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Белорецком районе остается под пристальным контролем профильных служб.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: корь
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