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В Башкирии врачи спасли младенца с врожденной патологией почек

В Башкирии врачи спасли младенца с врожденной патологией почек

Уфимские врачи провели сложную операцию 2-месячному младенцу, страдающему от врожденного порока почек - гидронефроза.

Это заболевание заключается в расширении почечных чашечек и лоханок, вызванном нарушением оттока мочи по мочеточникам. Данная патология была выявлена еще на стадии беременности при ультразвуковом исследовании плода. После рождения ребенка врачи тщательно наблюдали за его состоянием, проводя дополнительные анализы и тесты. На основании полученных результатов было принято решение о необходимости хирургического вмешательства с целью восстановления нормального оттока мочи из почек.

Была проведена сложная операция по пластике лоханочно-мочеточникового сегмента с использованием современных методик и оборудования. Благодаря высочайшему профессионализму хирургов и тщательному послеоперационному уходу, состояние ребенка стабилизировалось, его здоровье значительно улучшилось. Теперь, при регулярном наблюдении специалистов, у малыша есть все шансы на полное выздоровление и нормальное развитие.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Городская детская клиническая больница №17 Уфы
Теги: операция
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