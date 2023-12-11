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Стало известно о графике работы медучреждений в новогодние праздники в Башкирии

Стало известно о графике работы медучреждений в новогодние праздники в Башкирии

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в ходе оперативного совещания правительства 11 декабря подробно рассказал о работе медицинских учреждений региона в предстоящие новогодние праздники.

Как отметил глава ведомства, выдача лекарственных препаратов населению будет организована 30 декабря текущего года, а также ежедневно с 1 по 6 января и 8 января в период с 8 утра до 5 вечера.

Говоря о работе поликлиник, Рахматуллин сообщил, что они будут функционировать с 30 декабря по 8 января в прежнем режиме - с 8 утра до 5 вечера. При этом прием вызовов на дом, в том числе неотложных, будет осуществляться врачами до 4 часов дня.

Что касается стационарной и скорой медицинской помощи, то она будет предоставляться жителям республики круглосуточно на протяжении всех новогодних каникул.

Кроме того, министр отметил, что в праздничные дни продолжатся профилактические медосмотры населения. Они запланированы с 1 по 6 января, а также 8 января в установленные для поликлиник часы приема пациентов.


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Автор: Семен Подгорный
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