Спасли в воздухе: в Башкирии врачи реанимировали 70-летнего мужчину прямо в вертолете

Врачи спасли жизнь 70-летнему мужчине из Татышлинского района Башкирии, проведя реанимацию прямо в воздухе, в вертолете санитарной авиации.

Пожилой мужчина обратился в местную больницу с жалобами на общую слабость. Во время обследования на ЭКГ было выявлено резкое снижение пульса до 40 ударов в минуту. Врачи диагностировали полную атриовентрикулярную блокаду и направили пациента в реанимацию.

Учитывая тяжесть состояния, было принято решение срочно эвакуировать мужчину вертолетом в один из специализированных сердечно-сосудистых центров республики. Однако уже в полете у пациента наступила остановка сердца.

На борту вертолета находились опытные врачи - аритмолог республиканского кардиоцентра А. Иванов и реаниматолог одной из ведущих республиканских больниц А. Соловейчик. Они незамедлительно приступили к проведению реанимационных мероприятий на высоте. Благодаря их профессионализму, удалось восстановить жизненно важные функции организма и доставить пациента в ближайший сосудистый центр города Нефтекамска

В стационаре мужчине незамедлительно имплантировали электрокардиостимулятор для стабилизации ритма сердца. После улучшения состояния его перевели в Республиканский кардиологический центр, где установили постоянный кардиостимулятор.

На данный момент пациент уже выписан домой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ