Жители Башкирии продолжают умирать от коронавируса

В Башкирии продолжает наблюдаться ежедневный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по состоянию на 14 декабря, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 383 010 случаев заражения COVID-19. Из них 418 человек заболели за последние 24 часа (в предыдущие дни этот показатель составлял 401 и 369 человек по данным на 13 и 11 декабря соответственно).

В медицинских стационарах республики проходят лечение 271 пациент с коронавирусом, 177 из которых старше 60 лет. Ещё 3 871 человек получает амбулаторное лечение, среди них 1 816 человек относятся к возрастной категории 60+.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему остаётся напряжённой - за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался один человек. Общее количество летальных исходов среди заболевших COVID-19 в Башкирии достигло 6 118 человек с начала пандемии.

Автор: Семен Подгорный