В Башкирии жертвами смертельной инфекции в декабре стали 4 человека

В декабре 2022 года в Республике Башкортостан были зарегистрированы четыре летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, жертвами COVID-19 стали по одному человеку 1 и с 13 по 15 декабря.

Эта печальная статистика лишь подтверждает, что опасность пандемии до конца так и не миновала. Всего с начала распространения вируса в Башкирии скончались более 6119 человек, 160 из которых - в 2023 году.

К сожалению, летальные исходы от инфекции регистрировались в республике и в предыдущие месяцы. Так, в ноябре было отмечено 5 смертей, в октябре – 4, в сентябре – 3. В августе скончался один человек, тогда как в июле – сразу 12. По 14 летальных случаев было зафиксировано в июне, по 21 – в марте и апреле. Февраль унес жизни 26 пациентов с COVID-19, январь – 24 человека.





Автор: Семен Подгорный