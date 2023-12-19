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Глава Башкирии анонсировал масштабную программу поддержки сельских медиков

Глава Башкирии анонсировал масштабную программу поддержки сельских медиков

В своем послании Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан руководитель региона Радий Хабиров подробно рассказал о проделанной работе по модернизации системы здравоохранения.

По его словам, эта работа была продолжена с целью сделать медицинскую помощь более доступной, высокотехнологичной и современной для жителей республики. Глава региона отметил, что это напрямую способствует снижению смертности от многих заболеваний, прежде всего от болезней сердечно-сосудистой системы и онкологии. В этом году Башкортостан достиг самой высокой за всю свою историю ожидаемой продолжительности жизни — более 73 лет.

Как сообщил руководитель, особое внимание уделяется обеспечению лекарствами льготных категорий граждан. В следующем году на эти цели для более чем 250 тысяч человек заложено более 6,3 миллиардов рублей из бюджета.

Также было принято решение о запуске масштабной программы модернизации здравоохранения Уфы, объем финансирования которой составит 8 миллиардов рублей. Программа охватит 118 медицинских учреждений города. Уже в следующем году на начало ее реализации будет направлено 500 миллионов рублей, а начиная с 2025 года по 1,5 миллиарда рублей ежегодно.

Согласно словам Главы, в рамках республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году была введена в эксплуатацию поликлиника больницы No9 в микрорайоне Затон города Уфы. В ближайшие дни планируется открытие поликлиник в городах Баймак и Месягутово, а также больницы со станцией скорой помощи в Большеустьикинском районе. За этот год в 43 муниципалитетах региона было установлено 80 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 9 врачебных амбулаторий и 5 офисов врачебной практики. На следующий год планируется дополнительно установить 54 модульных ФАПа и открыть ещё 5 амбулаторий.

Радий Хабиров проинформировал о том, что в Уфе в ближайшее время начнет принимать юных пациентов недавно построенный Центр детской онкологии и гематологии. Кроме того, в следующем году завершится реконструкция зданий Республиканского кардиоцентра с открытием нового хирургического корпуса. Также будут введены в эксплуатацию поликлиники в Кармаскалах и Кушнаренково, хирургический корпус в городе Учалы. Планируется закончить реконструкцию Республиканского реабилитационного и образовательного центра «Салют».

Глава региона отметил, что с 2023 года отдельные категории врачей в Башкортостане начали получать выплаты в размере 3 миллионов рублей.

«С этого года терапевты, педиатры и врачи общей практики, начавшие работать в небольших населенных пунктах, стали получать выплаты в размере трёх миллионов рублей», — прокомментировал Радий Хабиров.

Он также отметил, что обеспечение населенных пунктов региона врачебными кадрами и фельдшерами является приоритетной задачей, и призвал глав администраций уделять этому первостепенное внимание.

Помимо всего прочего, Хабиров рассказал об открытии летом 2023 года в Уфе первого в регионе хосписа, который призван обеспечивать пациентам достойное завершение жизни, оказывая им необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

Автор: Семен Подгорный
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