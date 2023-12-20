Врачи Башкирии провели уникальную операцию по имплантации шунта в мозг девочки

Врачи в Башкирии провели уникальную операцию по имплантации шунтирующей системы MEDTRONIC в мозг 14-летней девочки, страдающей тяжелым заболеванием - окклюзионной гидроцефалией.

Эта болезнь развивается из-за нарушения оттока спинномозговой жидкости, что приводит к повышению внутричерепного давления. У пациентки симптомы проявлялись с годовалого возраста - головные боли, рвота, нарушения зрения и координации. Ранее ей уже была имплантирована шунтирующая система, однако со временем возникла ее дисфункция.

14 декабря хирурги детской городской больницы No17 заменили неисправный шунт на инновационную систему MEDTRONIC. Это высокотехнологичное устройство регулирует давление и отток жидкости в мозге, предотвращая развитие гидроцефалии. Операция прошла успешно, без осложнений. После нее состояние девочки значительно улучшилось.





Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео ГДКБ №17