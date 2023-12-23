Смертность от болезней системы кровообращения в Башкирии превысила прогнозы

В Башкортостане наблюдается тревожная тенденция роста летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. Эта группа болезней остается наиболее распространенной причиной смерти жителей республики.

Согласно отчету Минздрава РБ, за период с января по август 2023 года показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий достиг 417,5 случая на 100 тысяч населения. Это на 8% выше аналогичного периода 2022 года, когда данный показатель находился на отметке 386,4 на 100 тысяч человек.

Таким образом, целевой ориентир на 2023 год по смертности от болезней системы кровообращения в республике уже достигнут. По прогнозам медицинских экспертов, этот показатель не должен был превысить 500,5 случая на сто тысяч населения.

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Автор: Семен Подгорный