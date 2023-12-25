Теперь без этой вещи в поликлинику не пустят. Что ждёт россиян в 2024 году?

С 1 января 2024 года в России начнут действовать принципиально новые правила посещения поликлиник. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко анонсировал переход всех лечебных учреждений страны на электронные медицинские карты. Это нововведение призвано оптимизировать процедуру обращения пациентов за медицинской помощью.

Одна из ключевых задач реформы - формирование масштабной информационной базы данных о пациентах. Электронная медкарта сохранит структуру традиционной бумажной версии, однако позволит существенно сократить временные затраты посетителей поликлиник. Больше не потребуется выстаивать очереди в регистратуре для получения карты – достаточно сразу пройти к врачу, который откроет электронный файл пациента и заполнит актуальные данные о визите, включая результаты обследований и анализов. Это также исключит распространенную проблему утерянных медицинских заключений в лечебных учреждениях.

Пациенты, желающие продолжить использование бумажных носителей, должны будут подать соответствующее заявление на имя руководства поликлиники. Однако электронные карты заводятся по умолчанию, без необходимости дополнительных обращений. Для доступа к данным из электронной медкарты потребуется личное посещение поликлиники либо направление запроса по электронной почте медучреждения.

Данное нововведение обещает значительно упростить процесс оказания медицинской помощи и повысить качество обслуживания пациентов в российских поликлиниках.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik