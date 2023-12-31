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В одном из городов Башкирии зафиксирована высокая заболеваемость гриппом и ОРЗ

В одном из городов Башкирии зафиксирована высокая заболеваемость гриппом и ОРЗ

За последние дни в Башкортостане зафиксирован резкий подъем по количеству заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщил территориальный орган Роспотребнадзора, на минувшей неделе в РБ зарегистрировали свыше 30 000 случаев данных заболеваний. Это на 2,4 процента больше по сравнению с неделей ранее. Почти половина всех заболевших - дети.

Наиболее неблагополучная ситуация с заболеваемостью наблюдается в Хайбулинском, Куюргазинском, Иглинском районах и городе Стерлитамаке. В этих муниципальных образованиях уровень заболеваемости превышает средние показатели по республике.

В столице Башкортостана городе Уфе за последние 7 дней зарегистрировано почти 11 000 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 1,4% больше, чем неделей ранее. Таким образом, в настоящее время наиболее неблагополучная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРЗ складывается в Уфе и вышеперечисленных районах республики.

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Автор: Семен Подгорный
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