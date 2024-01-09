В Башкирии честно рассказали об опасной болезни: она поражает и детей

Власти Башкирии опубликовали статистические данные по распространению сифилиса — коварного заболевания, передающегося половым путем и способного привести к бесплодию. Цифры предоставлены Роспотребнадзором региона и отражены в отчетности информационно-аналитической системы iMonitoring.

За 11 месяцев прошлого года в регионе выявлено 253 случая сифилиса. Ситуация практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было зарегистрировано 254 инфицированных. Отличие лишь в том, что в 2022 году фиксировался 1 случай заболевания сифилисом у ребенка младше 14 лет. В уходящем году, согласно официальной статистике, дети не подвергались риску заражения этой опасной инфекцией.

Уровень заболеваемости сифилисом в Башкирии составляет 6,31 на 100 тысяч населения. Этот показатель более чем в 2 раза ниже среднероссийского значения — 14,73 на 100 тысяч человек.

Власти призывают граждан проходить регулярное обследование и соблюдать меры профилактики для сохранения репродуктивного здоровья. Только комплексный подход, включающий повышение осведомленности населения, раннюю диагностику и эффективное лечение, позволит остановить рост заболеваемости сифилисом.

Автор: Семен Подгорный