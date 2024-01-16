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В Башкирии на карантин экстренно закрылись школа и детский сад

В Башкирии на карантин экстренно закрылись школа и детский сад

За вторую неделю января 2024 года в Республике Башкортостан был зафиксирован значительный рост числа заболеваний острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом.

Тревожит и тот факт, что почти половина всех заболевших - 41,7% - это дети. Это говорит о высокой интенсивности распространения вирусов среди юного населения региона.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике пришлось пойти на временное закрытие ряда детских учреждений. Так, на карантин на второй неделе января были закрыты 1 детсад и 1 школа, а также 4 класса в школах городов Уфы, сел Караидель, Иглино и одна группа в детсаду Ишимбайского района.

Особенно высокие показатели заболеваемости ОРИ и гриппом по сравнению со среднереспубликанским уровнем отмечаются в Илишевском и Иглинском районах, а также в городе Стерлитамаке.

В столице республики только за вторую неделю января было выявлено 10,9 тысячи случаев этих инфекций, что на 58,1% больше, чем на прошлой неделе.

Автор: Семен Подгорный
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