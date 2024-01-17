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В России распространяется высокозаразная инфекция

В России распространяется высокозаразная инфекция

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коклюшем в РФ в 2023 году значительно ухудшилась. За десять месяцев текущего года в стране зарегистрировано 27,8 тысячи случаев этого высококонтагиозного инфекционного заболевания, вызываемого бактериями Bordetella pertussis. Это абсолютный рекорд за последние годы. Для сравнения, в 2022 году в России было выявлено всего 3,1 тысячи больных коклюшем, а в 2021 году — 1,1 тысяча. Максимальное число заболевших за последние шесть лет наблюдалось в 2019 году и составило 14,4 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора Республики Башкортостан, на территории региона за 10 месяцев 2023 года коклюшем переболели 324 человека, 317 из которых — дети.

В Минздраве РФ считают, что стремительный рост заболеваемости коклюшем в текущем году может быть связан с полной отменой профилактических и противоэпидемических мероприятий, ранее введенных для ограничения распространения COVID-19.

В декабре 2023 года профессиональный медицинский сервис «Справочник врача» провел опрос среди 1316 врачей России о ситуации с коклюшем. Медики объясняют резкий подъем заболеваемости неконтролируемыми миграционными потоками, особенно из стран ближнего зарубежья, а также активной пропагандой антипрививочных настроений среди населения.

Коклюш опасен приступами спазматического кашля, интоксикацией и поражением дыхательных путей, особенно у детей. Поэтому рост числа заболевших требует незамедлительного вмешательства органов здравоохранения.

Автор: Семен Подгорный
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