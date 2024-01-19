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В России вновь вводятся коронавирусные ограничения: ситуация серьезная

В России вновь вводятся коронавирусные ограничения: ситуация серьезная

В последнее время в России наблюдается рост заболеваемости вирусными инфекциями. Особенно серьезная ситуация складывается в крупных городах, таких как Санкт-Петербург. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекций, власти вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры.

В частности, в северной столице теперь обязательно ношение медицинских масок для посетителей всех лечебных учреждений - как стационаров, так и поликлиник. Кроме того, временно запрещены посещения пациентов в больницах, за исключением тех случаев, когда речь идет об уходе за тяжелобольными людьми.

Новые ограничения затронули и сферу образования. Теперь если в какой-либо школе заболеваемость среди учеников и сотрудников превысит 20%, то учебное заведение полностью переходит на дистанционное обучение. Это необходимая мера для недопущения массового распространения инфекций в детских коллективах.

Автор: Семен Подгорный
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