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Удалили поврежденные участки головного мозга: с маленькой девочкой из Башкирии произошло страшное

Удалили поврежденные участки головного мозга: с маленькой девочкой из Башкирии произошло страшное

В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летняя школьница из Дюртюлинского района получила тяжёлые травмы и была доставлена в местную районную больницу. Состояние девочки-подростка было критическим. Врачи тут же подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции лёгких и провели компьютерную томографию головного мозга.

Принимая во внимание тяжесть полученных травм, медицинский персонал принял решение срочно транспортировать пострадавшую в уфимскую РДКБ. Транспортировка была осуществлена санитарной авиацией.

В столичном медицинском учреждении девочке была проведена сложная нейрохирургическая операция: трепанация черепа, удаление повреждённых участков головного мозга, восстановление мозговых оболочек и костной ткани черепа. После операции пациентку перевели в отделение нейрохирургии для дальнейшего наблюдения и лечения.

Благодаря своевременной транспортировке санитарной авиацией, девочке удалось получить специализированную медицинскую помощь в короткие сроки, что, несомненно, сыграло ключевую роль в спасении её жизни. Об этом случае рассказало Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
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