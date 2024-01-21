Удалили поврежденные участки головного мозга: с маленькой девочкой из Башкирии произошло страшное

В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летняя школьница из Дюртюлинского района получила тяжёлые травмы и была доставлена в местную районную больницу. Состояние девочки-подростка было критическим. Врачи тут же подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции лёгких и провели компьютерную томографию головного мозга.

Принимая во внимание тяжесть полученных травм, медицинский персонал принял решение срочно транспортировать пострадавшую в уфимскую РДКБ. Транспортировка была осуществлена санитарной авиацией.

В столичном медицинском учреждении девочке была проведена сложная нейрохирургическая операция: трепанация черепа, удаление повреждённых участков головного мозга, восстановление мозговых оболочек и костной ткани черепа. После операции пациентку перевели в отделение нейрохирургии для дальнейшего наблюдения и лечения.

Благодаря своевременной транспортировке санитарной авиацией, девочке удалось получить специализированную медицинскую помощь в короткие сроки, что, несомненно, сыграло ключевую роль в спасении её жизни. Об этом случае рассказало Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ