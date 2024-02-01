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В Башкирии онкологи удалили пациентке опухоль яичника объемом 30 литров

В Башкирии онкологи удалили пациентке опухоль яичника объемом 30 литров

В Башкирии врачи-онкологи провели успешную операцию по удалению гигантской доброкачественной кисты яичника у 62-летней женщины.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, пациентка долгое время игнорировала тревожные симптомы и занималась самолечением, не обращаясь за квалифицированной медицинской помощью. В результате опухоль в яичнике прогрессировала, достигнув колоссальных размеров.

Женщина была госпитализирована в городскую больницу города Кумертау с аномально большим новообразованием в области придатков матки. Детальное обследование выявило наличие кистозного образования в яичнике, заполненного жидкостью. Его объем оценили в 30 литров.

Хирурги приняли решение об удалении матки вместе с придатками. Операция прошла успешно, состояние пациентки стабильное. После восстановительного периода она была выписана домой.

Гигантские доброкачественные опухоли яичников встречаются крайне редко. Игнорирование тревожных симптомов и отказ от своевременного обращения за медицинской помощью могут привести к развитию угрожающих жизни осложнений. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют женщинам регулярно проходить гинекологические осмотры и не заниматься самолечением при появлении тревожных признаков. Своевременная диагностика и адекватное лечение позволяют в большинстве случаев благополучно избавиться от опухолей на ранних стадиях развития.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
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