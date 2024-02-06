Врачи из Башкирии спасли мужчину с камнем в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

В городскую больницу Салавата поступил 85-летний мужчина с жалобами на частое затрудненное мочеиспускание, боли при мочеиспускании, периодические примеси крови в моче и ночное недержание. Как сообщил в социальной сети главный врач Алик Янышев, прежде пациент к врачам не обращался, но состояние его ухудшалось, и он решил проконсультироваться с урологом по месту жительства.

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра и проведенного ультразвукового исследования врачи диагностировали у мужчины аденому простаты и вторичный камень в мочевом пузыре размером 51х28 мм. Было принято решение о хирургическом вмешательстве - цистолитотомии для удаления камня. Операция прошла успешно, без осложнений.

На восьмые сутки после операции катетер был удален, и значительно улучшилось качество мочеиспускания. На десятый день сняли швы, и мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями наблюдаться у уролога по месту жительства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Алик Янышев, Vk