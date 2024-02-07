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Страшная лихорадка Денге может попасть в Россию

Страшная лихорадка Денге может попасть в Россию

Лихорадка Денге представляет серьезную угрозу для населения России в связи с недавней вспышкой заболевания в Бразилии. Эта опасная болезнь, вызываемая вирусом и переносимая комарами, широко распространена в тропических и субтропических регионах.

Хотя случаи заболевания Денге в России крайне редки, Роспотребнадзор тщательно контролирует ситуацию в пунктах пропуска через границу. Это связано с недавними сообщениями о вспышке лихорадки Денге в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Там введен режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества заболевших незадолго до ежегодного праздника карнавала.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор заверил, что вероятность вспышки Денге в России очень мала, специальные системы анализа рисков развернуты в пунктах пропуска, чтобы выявлять лиц с признаками инфекционных заболеваний. Это позволит предотвратить завоз и распространение лихорадки Денге на территории России.

Вирус Денге распространен в основном в тропических странах Азии, Африки и Америки. Людям, посещающим эти регионы, рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров – носить закрытую светлую одежду, пользоваться репеллентами. По возвращении при любом повышении температуры нужно срочно обратиться к врачу и сообщить о возможном контакте с вирусом Денге. Только ранняя диагностика и лечение помогут предотвратить серьезные осложнения этой опасной лихорадки.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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