В детской больнице Уфы введен карантин по кори
В связи с выявленным случаем заболевания корью в Городской детской клинической больнице №17 города Уфы введен карантин. Об этом рассказали в информационной службе медучреждения.
В настоящий момент в больнице реализуется комплекс противоэпидемиологических мероприятий, направленных на купирование очага инфекции и предупреждение дальнейшего распространения заболевания.
Ограничительные меры будут действовать до 19 февраля текущего года. Прием пациентов и лиц, осуществляющих за ними уход, возможен только при наличии справок, подтверждающих вакцинацию против кори.
Корь - это высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Симптомы: высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит, сыпь. Наиболее эффективным способом защиты от кори является вакцинация.
Автор: Семен Подгорный
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