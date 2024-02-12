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В детской больнице Уфы введен карантин по кори

В детской больнице Уфы введен карантин по кори

В связи с выявленным случаем заболевания корью в Городской детской клинической больнице №17 города Уфы введен карантин. Об этом рассказали в информационной службе медучреждения.

В настоящий момент в больнице реализуется комплекс противоэпидемиологических мероприятий, направленных на купирование очага инфекции и предупреждение дальнейшего распространения заболевания.

Ограничительные меры будут действовать до 19 февраля текущего года. Прием пациентов и лиц, осуществляющих за ними уход, возможен только при наличии справок, подтверждающих вакцинацию против кори.

Корь - это высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Симптомы: высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит, сыпь. Наиболее эффективным способом защиты от кори является вакцинация.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: корь Уфа
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