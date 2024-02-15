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Разорвало мочевой пузырь: в Башкирии врачи спасли жизнь пациенту

Разорвало мочевой пузырь: в Башкирии врачи спасли жизнь пациенту

12:03, 15 фев 2024

В башкирском городе Салавате врачи горбольницы провели сложную операцию и спасли жизнь пациенту с серьезным повреждением мочевого пузыря. Об этом сообщил в своих социальных сетях руководитель минздрава Башкирии А. Рахматуллин.

45-летний мужчина был экстренно доставлен в больницу с сильными болями в области живота, тошнотой и невозможностью самостоятельно осуществлять мочеиспускание. Эти симптомы возникли после того, как он поскользнулся и упал на живот. После тщательного обследования врачи поставили пациенту диагноз – разрыв мочевого пузыря и мочевой перитонит. В результате повреждения органа все его содержимое вытекало в брюшную полость, что представляло угрозу для жизни больного и требовало немедленного хирургического вмешательства.

Урологи городской больницы Салавата провели сложную операцию: они ушили дефект в стенке мочевого пузыря и дренировали брюшную полость. На восьмые сутки после операции врачи удалили уретральный катетер, и у пациента восстановилась способность самостоятельно осуществлять мочеиспускание.

После выписки из больницы мужчина находится под наблюдением врача-уролога в своей поликлинике. Благодаря своевременному и высококвалифицированному хирургическому вмешательству, жизнь пациента была спасена.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: Минздрав РБ
Теги: Салават Рахматуллин Айрат Разифович операция
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