Врачи в Башкирии прооперировали 5-месячного ребенка с кишечной непроходимостью
22:29, 17 фев 2024
В Башкирии 5-месячный малыш из села Месягутово был экстренно доставлен санавиацией в Уфу. Медики диагностировали у него кишечную непроходимость, развившуюся на фоне вирусной инфекции.
Как сообщили в информационной службе республиканского Министерства здравоохранения, операция была проведена в РДКБ. Хирурги успешно устранили непроходимость, и сейчас ребенок находится в стационаре под пристальным наблюдением врачей.
Помимо этого, в РКБ им. Куватова санавиацией были доставлены две беременные женщины с угрозой преждевременных родов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
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