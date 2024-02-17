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Врачи в Башкирии прооперировали 5-месячного ребенка с кишечной непроходимостью

Врачи в Башкирии прооперировали 5-месячного ребенка с кишечной непроходимостью

22:29, 17 фев 2024

В Башкирии 5-месячный малыш из села Месягутово был экстренно доставлен санавиацией в Уфу. Медики диагностировали у него кишечную непроходимость, развившуюся на фоне вирусной инфекции.

Как сообщили в информационной службе республиканского Министерства здравоохранения, операция была проведена в РДКБ. Хирурги успешно устранили непроходимость, и сейчас ребенок находится в стационаре под пристальным наблюдением врачей.

Помимо этого, в РКБ им. Куватова санавиацией были доставлены две беременные женщины с угрозой преждевременных родов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
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