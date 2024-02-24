В Башкирии наблюдается рост тестирования на ВИЧ: анализ данных ЕМИСС

13:03, 24 фев 2024

Число жителей Башкортостана, прошедших тестирование на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), заметно выросло, согласно данным, опубликованным Роспотребнадзором РФ на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Так, если в январе 2023 года на ВИЧ проверились 88 011 граждан России в регионе, то в январе нынешнего, 2024 года это число увеличилось почти на 20% и составило 105 413 человек.

Помимо этого, в текущем году положительный результат теста на наличие антител к ВИЧ-инфекции получили 563 россиянина, тогда как год назад аналогичный показатель составлял 400 человек.

Иностранные граждане также проходили обследование на данное заболевание на территории республики. Если в январе 2023 года тест сдали 1 753 приезжих, то в этом году их число выросло более чем вдвое - до 4 016. При этом если в прошлом году антитела к вирусу обнаружили у 4 иностранцев, то в текущем аналогичный результат получили уже 10 человек.

Важно отметить, что положительный результат анализа крови на ВИЧ методом иммуноферментного анализа лишь указывает на вероятное заражение, но иногда может оказаться и ложным. Подобное бывает, к примеру, при наличии у пациента аллергических или онкологических заболеваний, во время беременности, при аутоиммунных патологиях, значительных изменениях биохимических показателей крови и некоторых других состояниях. В таких случаях для подтверждения или опровержения диагноза требуются дополнительные лабораторные исследования в специализированном центре.

Автор: Семен Подгорный