Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии наблюдается рост тестирования на ВИЧ: анализ данных ЕМИСС

В Башкирии наблюдается рост тестирования на ВИЧ: анализ данных ЕМИСС

13:03, 24 фев 2024

Число жителей Башкортостана, прошедших тестирование на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), заметно выросло, согласно данным, опубликованным Роспотребнадзором РФ на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Так, если в январе 2023 года на ВИЧ проверились 88 011 граждан России в регионе, то в январе нынешнего, 2024 года это число увеличилось почти на 20% и составило 105 413 человек.

Помимо этого, в текущем году положительный результат теста на наличие антител к ВИЧ-инфекции получили 563 россиянина, тогда как год назад аналогичный показатель составлял 400 человек.

Иностранные граждане также проходили обследование на данное заболевание на территории республики. Если в январе 2023 года тест сдали 1 753 приезжих, то в этом году их число выросло более чем вдвое - до 4 016. При этом если в прошлом году антитела к вирусу обнаружили у 4 иностранцев, то в текущем аналогичный результат получили уже 10 человек.

Важно отметить, что положительный результат анализа крови на ВИЧ методом иммуноферментного анализа лишь указывает на вероятное заражение, но иногда может оказаться и ложным. Подобное бывает, к примеру, при наличии у пациента аллергических или онкологических заболеваний, во время беременности, при аутоиммунных патологиях, значительных изменениях биохимических показателей крови и некоторых других состояниях. В таких случаях для подтверждения или опровержения диагноза требуются дополнительные лабораторные исследования в специализированном центре.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Численность населения Башкирии идет на убыль: люди не хотят заводить детей
Общество в Башкирии
Численность населения Башкирии идет на убыль: люди не хотят заводить детей
В Башкирии увеличилось число умерших от онкологии и инфекционных заболеваний
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии увеличилось число умерших от онкологии и инфекционных заболеваний
В Башкирии в 4 раза увеличилось число безработных
Экономика в Башкирии
В Башкирии в 4 раза увеличилось число безработных
Башкирия теряет жителей: рекордная убыль в 5 районах
Общество в Башкирии
Башкирия теряет жителей: рекордная убыль в 5 районах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok