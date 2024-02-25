Жителям Башкирии доступна бесплатная услуга

16:00, 25 фев 2024

В 2024 году жители Башкирии имеют возможность пройти бесплатную диспансеризацию. Это комплексное медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает, что пройти диспансеризацию бесплатно могут все граждане РФ старше 18 лет. До 39 лет данная процедура проводится раз в три года, а после 40 лет – ежегодно.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться к своему участковому терапевту в поликлинике по месту жительства.

В 2024 году диспансеризация доступна для следующих возрастных групп: 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годов рождения, а также для всех, кто родился до 1985 года. Гражданам других возрастных категорий в текущем году доступен профилактический осмотр.

Стоит отметить, что в 2024 году появилась возможность пройти диспансеризацию непосредственно на работе. Это стало возможным благодаря введению отдельного тарифа в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Автор: Семен Подгорный