В Уфе врачи спасли роженицу с выпавшей опухолью кишечника

09:16, 28 фев 2024

В одной из больниц города Уфы произошел необычный случай - у 28-летней роженицы во время естественных родов выпала опухоль прямой кишки. Как рассказал главный врач больницы No21 Радик Надыргулов, женщина обратилась в роддом No4, где и проходили роды. Ребенок родился здоровым, однако у матери возникло осложнение - у нее выпала ворсинчатая опухоль толстой кишки.

Это редкое доброкачественное новообразование, происходящее из железистого эпителия слизистой оболочки и чаще локализующееся в прямой кишке. Как отметил главврач, со временем такие опухоли нередко подвергаются озлокачествлению.

Из роддома женщину с кровотечением доставили в больницу No21, где ей срочно оказали помощь. Врачи-колопроктологи Валерий Лопатин и Денис Лопатин, имеющие высшую категорию и ученую степень кандидата медицинских наук, провели экстренную операцию по удалению опухоли. Хирургическое вмешательство прошло успешно, послеоперационный период - без осложнений. Через некоторое время пациентку в удовлетворительном состоянии выписали из стационара.

Таким образом, благодаря слаженным действиям медиков, опасная ситуация была разрешена благополучно как для матери, так и для новорожденного.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: Минздрав РБ