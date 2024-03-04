Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль

19:19, 04 мар 2024

В Детской больнице №17 города Уфы успешно прошла операция по удалению эмбриональной опухоли из легкого у 17-летнего пациента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Юноша обратился в медицинское учреждение с жалобами на длительный кашель и боли в грудной клетке. После тщательного обследования у него была диагностирована доброкачественная опухоль, локализованная в средней доле правого легкого.

Хирургическая бригада больницы выполнила операцию торакоскопическим методом, что позволило провести удаление новообразования без вскрытия грудной полости. Минимально инвазивный подход к операции обеспечил минимальную травматичность и ускорил процесс восстановления пациента.

Гистологическое исследование, проведенное после операции, подтвердило доброкачественный характер опухоли. Она была идентифицирована как гамартома – образование, имеющее врожденный характер и происходящее из эмбриональных клеток.

После успешно проведенной операции и курса реабилитации подросток был выписан из больницы. Благодаря слаженной работе команды врачей он смог вернуться к привычной жизни.

Справка:

Гамартома – это доброкачественная опухоль, которая может развиваться в различных органах и тканях. Она обычно имеет доброкачественный характер и не представляет угрозы для жизни.

Торакоскопическая операция – это малоинвазивная хирургическая процедура, которая проводится через небольшие разрезы в грудной клетке. Она позволяет проводить операции на легких и других органах грудной полости с минимальной травматичностью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ