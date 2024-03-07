Медицинская помощь в праздники: стал известен режим работы медучреждений Башкирии 8-10 марта

09:37, 07 мар 2024

Праздничные выходные вносят свои коррективы в работу медицинских учреждений. Как же получить необходимую помощь в эти дни? Министерство здравоохранения Башкирии дало подробные разъяснения о графике работы медучреждений 8, 9 и 10 марта.

Травматологические пункты по всей республике будут работать круглосуточно, обеспечивая экстренную помощь в случае несчастных случаев или неотложных ситуаций. В Уфе дополнительно будут доступны травматологические отделения в больницах № 5, 8, 21, а также в городской клинической больнице Демского района и Республиканской детской клинической больнице.

Для тех, кто столкнется с проблемами зрения, двери будут открыты в больнице № 8 и Уфимском НИИ глазных болезней, где опытные офтальмологи окажут необходимую помощь.

Амбулаторные отделения поликлиник будут функционировать в сокращенном режиме 8 и 9 марта, обслуживая пациентов с 8:00 до 17:00 и принимая вызовы, в том числе неотложные, до 16:00. Женские консультации 9 марта будут работать по субботнему графику.

Мамочки смогут сдать биоматериал для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга каждый день на ул. Гафури, 74 в Уфе. Сами скрининги состоятся 10 марта.

Для удобства граждан пункты государственной аптеки будут открыты 8 марта по графику выходного дня, обеспечивая отпуск льготных препаратов. Выписка рецептов будет организована 8 и 9 марта.

Минздрав Башкирии заверяет, что специализированная медицинская помощь в стационарных условиях будет оказываться круглосуточно на протяжении всех праздничных дней.

Автор: Семен Подгорный