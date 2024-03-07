В Башкирии врачи спасли малолетнего ребенка, проглотившего саморез
11:10, 07 мар 2024
Накануне в Больнице скорой медпомощи города Уфы произошло настоящее чудо: годовалый ребенок, проглотивший саморез, был спасен благодаря бдительности родителей и слаженной работе врачей.
Малыш, оставшись без присмотра на мгновение, нашел дома 1,5-сантиметровый саморез и, не раздумывая, отправил его в рот. К счастью, родители вовремя заметили это и незамедлительно доставили сына в больницу.
Рентген брюшной полости показал, что инородный предмет находится в желудке. Ребенка срочно госпитализировали в детское хирургическое отделение. Под наркозом ему провели ФГДС – эндоскопическое исследование, а затем извлекли опасный предмет из двенадцатиперстной кишки.
«Благодаря тому, что родители вовремя обратились за помощью, а врачи действовали быстро и профессионально, удалось избежать серьезных осложнений», – подчеркнул министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Башкирии помогли 4-летнему мальчику, который проглотил магнитную игрушку
Здравоохранение в Башкирии
Врачи из Башкирии спасли детей, проглотивших опасные предметы
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи извлекли из кишечника ребенка 10 магнитных шариков
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе 15-летняя девочка проглотила во время сна наушник