В Башкирии врачи спасли малолетнего ребенка, проглотившего саморез

11:10, 07 мар 2024

Накануне в Больнице скорой медпомощи города Уфы произошло настоящее чудо: годовалый ребенок, проглотивший саморез, был спасен благодаря бдительности родителей и слаженной работе врачей.

Малыш, оставшись без присмотра на мгновение, нашел дома 1,5-сантиметровый саморез и, не раздумывая, отправил его в рот. К счастью, родители вовремя заметили это и незамедлительно доставили сына в больницу.

Рентген брюшной полости показал, что инородный предмет находится в желудке. Ребенка срочно госпитализировали в детское хирургическое отделение. Под наркозом ему провели ФГДС – эндоскопическое исследование, а затем извлекли опасный предмет из двенадцатиперстной кишки.

«Благодаря тому, что родители вовремя обратились за помощью, а врачи действовали быстро и профессионально, удалось избежать серьезных осложнений», – подчеркнул министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ