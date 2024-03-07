Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии врачи спасли малолетнего ребенка, проглотившего саморез

В Башкирии врачи спасли малолетнего ребенка, проглотившего саморез

11:10, 07 мар 2024

Накануне в Больнице скорой медпомощи города Уфы произошло настоящее чудо: годовалый ребенок, проглотивший саморез, был спасен благодаря бдительности родителей и слаженной работе врачей.

Малыш, оставшись без присмотра на мгновение, нашел дома 1,5-сантиметровый саморез и, не раздумывая, отправил его в рот. К счастью, родители вовремя заметили это и незамедлительно доставили сына в больницу.

Рентген брюшной полости показал, что инородный предмет находится в желудке. Ребенка срочно госпитализировали в детское хирургическое отделение. Под наркозом ему провели ФГДС – эндоскопическое исследование, а затем извлекли опасный предмет из двенадцатиперстной кишки.

«Благодаря тому, что родители вовремя обратились за помощью, а врачи действовали быстро и профессионально, удалось избежать серьезных осложнений», – подчеркнул министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль Уфимские хирурги спасли жизнь юного пациента, удалив из его легкого редкую опухоль
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
Читайте также

Врачи в Башкирии помогли 4-летнему мальчику, который проглотил магнитную игрушку
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Башкирии помогли 4-летнему мальчику, который проглотил магнитную игрушку
Врачи из Башкирии спасли детей, проглотивших опасные предметы
Здравоохранение в Башкирии
Врачи из Башкирии спасли детей, проглотивших опасные предметы
Уфимские врачи извлекли из кишечника ребенка 10 магнитных шариков
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи извлекли из кишечника ребенка 10 магнитных шариков
В Уфе 15-летняя девочка проглотила во время сна наушник
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе 15-летняя девочка проглотила во время сна наушник


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok