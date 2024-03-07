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97 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Башкирии

97 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Башкирии

14:16, 07 мар 2024

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 97 новых случаев заражения COVID-19, что лишь на один меньше, чем днем ранее.

Согласно информации Минздрава РБ, на 7 марта 136 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, 59 из которых – люди старше 60 лет. Амбулаторное лечение получают 1912 человек, в том числе более 860 пожилых граждан.

В то же время есть и позитивные новости: за сутки 125 человек смогли победить болезнь и выписаны из больниц.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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