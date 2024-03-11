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Ковидная статистика Башкирии: 99 новых случаев за сутки

Ковидная статистика Башкирии: 99 новых случаев за сутки

11:18, 11 мар 2024

Хотя пандемия COVID-19 уже не бушует с прежней силой, коварный вирус никуда не делся. В Башкирии, как и в других регионах России, наблюдается ежедневный прирост заболевших. По данным минздрава республики, за последние сутки инфекция была выявлена у 99 пациентов.

На протяжении прошлой недели количество новых случаев COVID-19 держалось примерно на том же уровне. Небольшое, но стабильное число заболевших говорит о том, что вирус продолжает циркулировать среди населения.

Большинство инфицированных переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно. На данный момент на дому под наблюдением врачей находятся 1925 человек, из них 866 – люди старше 60 лет.

В стационарах же развернуты койки для 131 пациента, 72 из которых – пенсионеры. За последние сутки 95 человек, успешно справившихся с COVID-19, были выписаны из больниц.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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