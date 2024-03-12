В Башкирии 12 детей заразились туберкулезом

10:09, 12 мар 2024

Согласно данным, опубликованным Роспотребнадзором республики, в 2023 году в Башкирии был зарегистрирован 1 272 новый случай заболевания туберкулезом. Этот показатель эквивалентен 31,19 случая на 100 тысяч жителей. Хотя заболеваемость снизилась на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом, она все еще остается выше среднероссийского уровня.

Особую тревогу вызывают случаи туберкулеза, выявленные среди детского населения. В минувшем году было зафиксировано 29 таких случаев, причем 12 из них пришлись на столицу республики – город Уфу. Остальные случаи были зарегистрированы на территории Баймакского, Белебеевского, Ишимбайского, Кармаскалинского и Нуримановского районах, городов Салават и Стерлитамак.

Автор: Семен Подгорный