Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии 12 детей заразились туберкулезом

В Башкирии 12 детей заразились туберкулезом

10:09, 12 мар 2024

Согласно данным, опубликованным Роспотребнадзором республики, в 2023 году в Башкирии был зарегистрирован 1 272 новый случай заболевания туберкулезом. Этот показатель эквивалентен 31,19 случая на 100 тысяч жителей. Хотя заболеваемость снизилась на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом, она все еще остается выше среднероссийского уровня.

Особую тревогу вызывают случаи туберкулеза, выявленные среди детского населения. В минувшем году было зафиксировано 29 таких случаев, причем 12 из них пришлись на столицу республики – город Уфу. Остальные случаи были зарегистрированы на территории Баймакского, Белебеевского, Ишимбайского, Кармаскалинского и Нуримановского районах, городов Салават и Стерлитамак.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Общество в Башкирии
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии снижается заболеваемость смертельно опасной инфекцией
В Башкирии честно рассказали об опасной болезни: она поражает и детей
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии честно рассказали об опасной болезни: она поражает и детей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok