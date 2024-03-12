Врачи в Башкирии успешно прооперировали пожилого мужчину с абсцессом кишечника и перитонитом
15:56, 12 мар 2024
В Хайбуллинском районе Башкирии 71-летний мужчина с острой болью в животе был доставлен в районную больницу. Диагноз – тромбоз мезентеральных сосудов – требовал немедленного вмешательства.
Врачи ЦРБ провели резекцию подвздошной кишки, но из-за индивидуальных особенностей организма и возраста пациента развились осложнения: абсцесс в области сшитого кишечника и перитонит.
Ситуация требовала незамедлительной помощи лучших специалистов. С помощью телемедицинской консультации с РКБ имени Куватова было принято решение о срочной эвакуации пациента в Уфу.
Время шло на минуты. Санитарная авиация доставила мужчину в столицу республики. Хирургическая бригада РКБ имени Куватова, возглавляемая опытным оперирующим хирургом, провела ревизию брюшной полости, вскрыли абсцесс и провели илеостомию.
Операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в стабильном, удовлетворительном состоянии и получает всю необходимую помощь.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
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