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Врачи в Башкирии успешно прооперировали пожилого мужчину с абсцессом кишечника и перитонитом

Врачи в Башкирии успешно прооперировали пожилого мужчину с абсцессом кишечника и перитонитом

15:56, 12 мар 2024

В Хайбуллинском районе Башкирии 71-летний мужчина с острой болью в животе был доставлен в районную больницу. Диагноз – тромбоз мезентеральных сосудов – требовал немедленного вмешательства.

Врачи ЦРБ провели резекцию подвздошной кишки, но из-за индивидуальных особенностей организма и возраста пациента развились осложнения: абсцесс в области сшитого кишечника и перитонит.

Ситуация требовала незамедлительной помощи лучших специалистов. С помощью телемедицинской консультации с РКБ имени Куватова было принято решение о срочной эвакуации пациента в Уфу.

Время шло на минуты. Санитарная авиация доставила мужчину в столицу республики. Хирургическая бригада РКБ имени Куватова, возглавляемая опытным оперирующим хирургом, провела ревизию брюшной полости, вскрыли абсцесс и провели илеостомию.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в стабильном, удовлетворительном состоянии и получает всю необходимую помощь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: Хайбуллинский район операция
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