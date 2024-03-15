Операция на грани фантастики: врачи в Уфе спасли руку, раздробленную погрузчиком

09:55, 15 мар 2024

В конце февраля в клинику Уфы был доставлен 42-летний мужчина с серьезным повреждением правой руки, зажатой погрузчиком. Положение пострадавшего осложняли сразу несколько переломов: закрытый оскольчатый перелом средней трети плечевой кости со смещением отломков, а также чрезсуставной перелом латерального надмыщелка той же кости.

Перед медиками стояла непростая задача по восстановлению конечности. Травматологи-ортопеды Иван Полесков и Денис Айидов тщательно спланировали предстоящую операцию. Они произвели открытую репозицию – сопоставление костных фрагментов плечевой кости и интрамедуллярный остеосинтез, то есть фиксацию стержнем внутри кости. Промежуточный осколок также был закреплен специальными блокираторами на стержне.

Для восстановления целостности латерального надмыщелка понадобилось выполнить закрытую репозицию и фиксацию спицами Киршнера. Благодаря слаженным действиям хирургов, ось поврежденной кости вернули в анатомическое положение.

После операции пациент начал демонстрировать положительную динамику в восстановлении. По прошествии нескольких дней мужчину выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Благоприятный исход стал возможен благодаря профессионализму врачей, вовремя оказавших квалифицированную помощь.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минздрав РБ