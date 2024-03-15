Коварный обед: 85-летний житель Башкирии чуть не погиб из-за костей

10:12, 15 мар 2024

Накануне в отделение хирургии ЦРБ города Ишимбая был срочно госпитализирован 85-летний местный житель. Причиной экстренной госпитализации стало происшествие, связанное с нарушением процесса глотания.

Согласно информации медицинского персонала, к ним обратился престарелый пациент с жалобами на потерю аппетита, болезненные ощущения и дискомфорт в горле. Первоначальное рентгенологическое обследование выявило тревожные симптомы – у пожилого мужчины в области пищевода обнаружились инородные тела с острыми краями.

Для дальнейшей диагностики была проведена эндоскопическая процедура, в ходе которой врачи обнаружили застрявшие кости, предположительно от рыбного блюда. Представлявшие опасность инородные объекты были безопасно извлечены. Однако учитывая риск возможной перфорации пищевода с последующим распространением воспаления на средостение, принято решение о срочной госпитализации пенсионера в хирургическое отделение лечебницы.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минздрав РБ