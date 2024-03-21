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В Башкирии врачи спасли 3-летнюю девочку, которая не могла есть

В Башкирии врачи спасли 3-летнюю девочку, которая не могла есть

16:23, 21 мар 2024

В Республиканской детской клинической больнице команда высококвалифицированных медиков совершила уникальную операцию, которая подарила маленькой 3-летней пациентке возможность принимать пищу.

Летом прошлого года девочке был поставлен тревожный диагноз - ахалазия пищевода. Это серьёзное заболевание, характеризующееся нарушением проходимости пищевода из-за спазма или утолщения гладких мышц, препятствующего нормальному прохождению пищи в желудок. Несмотря на то, что рекомендуемый вес для её возраста составлял 14 кг, малышка весила всего 10 кг.

Понимая критичность ситуации, врачи назначили девочке специальное питание с повышенным содержанием протеинов, которое вводилось через желудочный зонд. Благодаря этой жизненно важной подпитке малютка смогла набрать необходимый вес для предстоящей операции. Хирурги провели сложную процедуру, в ходе которой был усилен и восстановлен пищеводно-желудочный сфинктер - мышечное кольцо, регулирующее проход пищи.

Сразу после успешно проведённой операции девочка вновь обрела способность принимать жидкую еду. Для неё был разработан сбалансированный и разнообразный рацион, столь необходимый для полноценного восстановления сил. В настоящее время она находится на этапе реабилитации, и каждый новый день приносит ей всё больше радости от возвращения к простым, но таким важным удовольствиям жизни.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
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