Вейпинг довел до психбольницы жителя Башкирии

09:36, 26 мар 2024

В Республиканскую клиническую психиатрическую больницу Башкирии был доставлен мужчина в остром психотическом состоянии. Как сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, пациент страдал от бредовых идей и галлюцинаций.

Причиной недуга, как выяснилось, стало злоупотребление вейпингом. Мужчина курил электронные сигареты очень часто, чередуя их с обычными сигаретами. Лабораторные исследования показали повышенное содержание никотиновых веществ в его организме.

«Вейпинг не так безобиден, как может показаться», — подчеркнул Айрат Рахматуллин. «При курении электронных сигарет в организм поступает множество опасных веществ, среди которых акролеин — чрезвычайно токсичный компонент. Вейпинг негативно влияет на развитие мозга, память, концентрацию внимания, самоконтроль и нервную систему. К тому же, он ослабляет иммунитет, повреждает ткани легких и сердца, и может привести к когнитивным нарушениям».

Автор: Алия Карачурина