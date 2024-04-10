В Башкирии распространяют фейки о загрязнении воды. Роспотребнадзор развеял слухи
11:43, 10 апр 2024
Пользователи мессенджеров были взбудоражены распространившимся аудиосообщением о якобы растущих случаях кишечных инфекций из-за ухудшения качества водопроводной воды и связанной с этим перегрузке скорой помощи. Однако специалисты Роспотребнадзора по Республике Башкортостан поспешили опровергнуть эти панические слухи.
В ведомстве отметили, что качество питьевой воды находится под постоянным мониторингом. Специалисты регулярно проводят исследования проб, в том числе и в зонах, пострадавших от недавнего половодья. После затопления паводковыми водами было рекомендовано провести дезинфекцию помещений, а также обеззаразить выгребные ямы и мусорные контейнеры, но угрозы употреблять водопроводную воду нет.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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