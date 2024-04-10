В Башкирии распространяют фейки о загрязнении воды. Роспотребнадзор развеял слухи

11:43, 10 апр 2024

Пользователи мессенджеров были взбудоражены распространившимся аудиосообщением о якобы растущих случаях кишечных инфекций из-за ухудшения качества водопроводной воды и связанной с этим перегрузке скорой помощи. Однако специалисты Роспотребнадзора по Республике Башкортостан поспешили опровергнуть эти панические слухи.

В ведомстве отметили, что качество питьевой воды находится под постоянным мониторингом. Специалисты регулярно проводят исследования проб, в том числе и в зонах, пострадавших от недавнего половодья. После затопления паводковыми водами было рекомендовано провести дезинфекцию помещений, а также обеззаразить выгребные ямы и мусорные контейнеры, но угрозы употреблять водопроводную воду нет.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru