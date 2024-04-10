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Паводок в Башкирии изменил качество воды

Паводок в Башкирии изменил качество воды

11:59, 10 апр 2024

Роспотребнадзор Республики Башкортостан взял под пристальное наблюдение качество питьевой воды в регионе, проведя проверку централизованных систем водоснабжения. Результаты этой проверки показали, что необходимы дополнительные меры для улучшения состояния водных ресурсов.

По поручению Роспотребнадзора, с 25 марта по 8 апреля Центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторный анализ 1700 проб питьевой воды, взятой из централизованных систем водоснабжения. Специалисты выявили несоответствия качества воды по показателям жесткости и мутности. В настоящее время ведомство продолжает исследование проб воды, отобранных в зоне подтопления.

Чтобы предотвратить распространение инфекций, Роспотребнадзор предпринимает организационные и санитарно-противоэпидемические меры. Эти действия направлены на обеспечение безопасности центральных источников питьевого водоснабжения.

Несмотря на выявленные проблемы, ведомство заверяет, что в целом ситуация в республике остается стабильной.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Роспотребнадзор вода
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