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В Уфе врачи спасли новорожденного с «черничным кексом»

В Уфе врачи спасли новорожденного с «черничным кексом»

13:54, 11 апр 2024

Уфимским врачам удалось спасти жизнь новорожденного малыша, поступившего в критическом состоянии. Младенец страдал от редкого вирусного заболевания, которое угрожало его жизни, но благодаря профессионализму медицинской бригады мальчик сумел выжить и продолжает поправляться.

27-летняя пациентка перинатального центра РКБ им. Г.Г. Куватова родила доношенного мальчика. При рождении состояние младенца оценивалось как крайне тяжелое - у него была серьезная дыхательная недостаточность и признаки поражения мозга. Кроме того, все тело ребенка было покрыто высыпаниями, напоминающими черничный кекс.

Медики подключили новорожденного к аппарату искусственной вентиляции легких и провели первичную реанимацию. Углубленное обследование выявило, что мальчик заражен цитомегаловирусом, который стремительно поражал различные органы. Воспаление легких, печени, почек, сосудистой оболочки глаз, мозговых оболочек - все это стало результатом агрессивной вирусной инфекции.

Врачам предстояла сложная борьба за жизнь малыша. Они назначили ребенку противовирусную терапию и проводили интенсивное лечение, неоднократно переливая ему компоненты крови. Благодаря этому состояние младенца постепенно стабилизировалось. Через две недели его перевели в другую больницу для дальнейшего лечения.

В Башкирии врачи спасли 3-летнюю девочку, которая не могла есть В Башкирии врачи спасли 3-летнюю девочку, которая не могла есть
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети Айрата Рахматуллина
Теги: здравоохранение операция Уфа
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