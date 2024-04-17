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В коррекционной школе Башкирии произошло массовое заражение детей опасной инфекцией

В коррекционной школе Башкирии произошло массовое заражение детей опасной инфекцией

09:13, 17 апр 2024

В стенах специализированной коррекционной школы в городе Стерлитамаке произошла вспышка острой кишечной инфекции среди учеников. Роспотребнадзор по Башкирии провел эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины и источник распространения болезни. Результаты этого расследования оказались весьма тревожными.

Серия групповых обращений воспитанников школы №25 за медицинской помощью, вызванная одинаковыми симптомами острой кишечной инфекции, побудила местные органы здравоохранения к оперативному реагированию. Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно приступили к эпидемиологическому расследованию, чтобы установить первопричину вспышки заболевания.
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, результаты этого расследования указали на работника школьной столовой как на источник инфекции. Вероятно, нарушение санитарных норм и правил приготовления пищи стало ключевым фактором, запустившим распространение болезни среди учеников.

В настоящее время ситуация нормализовалась, и угрозы дальнейшего распространения инфекции нет. Учебное заведение возобновило свою работу в обычном режиме.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия заражение
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