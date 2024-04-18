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В Илишевском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству животных

В Илишевском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству животных

15:04, 18 апр 2024

Глава Башкирии объявил карантин по бешенству животных в населенных пунктах Исаметово и Верхнеяркеево в Илишевском районе республики.

Согласно указу, подписанному Радием Хабировым, эпизоотическими очагами признаны территории в границах личного подсобного хозяйства в селе Исаметово и производственного отделения «Октябрьские электрические сети» компании «Башкирэнерго» в селе Верхнеяркеево. Теперь в этих эпизоотических очагах запрещается лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных.

На остальной территории, попавшей под ограничения, также вводятся запреты — на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием животных, а также вывоз животных, за исключением их отправки на убой после вакцинации.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Илишевский район карантин
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