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Врачи из Уфы удалили 20-килограммовую опухоль из паховой области мужчины

Врачи из Уфы удалили 20-килограммовую опухоль из паховой области мужчины

14:17, 24 апр 2024

Бригада хирургов городской клинической больницы №21 Уфы накануне извлекла огромную 20-килограммовую опухоль из паховой области пациента. О случае из медицинской практики рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Мужчина в экстренном порядке был госпитализирован с повышенной температурой и наличием крупного новообразования в области паха. Пациент страдал от ожирения, его вес достигал почти 220 килограммов. Из-за избыточного веса он длительное время не обращал внимания на разраставшуюся опухоль, пока та не достигла критических размеров и не начала доставлять серьезный дискомфорт.

По словам медиков, пациент запустил ситуацию, и гигантская фиброма успела разрастись в течение 5-7 лет до угрожающих размеров 100x70x70 сантиметров. Мужчина обратился за медицинской помощью только когда опухоль стала мешать ему передвигаться и носить привычную одежду.

После проведенного обследования врачи приняли решение о неотложном хирургическом вмешательстве. Операция проводилась в экстренном порядке опытной бригадой хирургов. Благодаря профессионализму медиков огромная доброкачественная фиброма соединительной ткани весом более 20 кг была успешно удалена.

В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и проходит курс реабилитации. Причины возникновения столь крупного новообразования остаются на рассмотрении специалистов, одним из факторов может быть вирус папилломы человека, однако подобные опухоли чаще всего встречаются у людей среднего и пожилого возраста.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Айрат Рахматуллин
Теги: Уфа операция
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