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В Башкирии планируют изменить организацию экстренной помощи пациентам

В Башкирии планируют изменить организацию экстренной помощи пациентам

11:57, 30 апр 2024

В Башкортостане грядут перемены в организации оказания экстренной медицинской помощи. Министерство здравоохранения республики планирует реформировать действующую систему, внедрив принципиально новый подход — «врач идет к пациенту».

Прежде всего, в больницах будет введена концепция «триажа» — распределения пациентов по степени срочности лечебных мероприятий. По так называемой «красной ветке» будут направляться пациенты в критическом состоянии, нуждающиеся в немедленной операции или реанимации. «Желтая ветка» предназначена для тех, кому требуется неотложная помощь, но жизнь не находится под непосредственной угрозой. Наконец, «зеленая ветка» будет обслуживать пациентов с легкими недомоганиями.

Первопроходцем в реализации этой концепции станет городская больница № 21 в Уфе. Ее приемное отделение ожидает реорганизация, призванная максимально оптимизировать логистику движения пациентов. Все диагностические процедуры и манипуляции будут сосредоточены на первом этаже, а врачебные кабинеты расположатся таким образом, чтобы сократить до минимума путь пациента по приемному покою.

Одно из ключевых новшеств — врачи заранее будут оповещены о состоянии пациента еще до его прибытия в больницу. Эта информация позволит загодя подготовить операционную и вызвать необходимых узких специалистов. По словам главы Минздрава РБ Айрата Рахматуллина, такая оптимизация процессов позволит сократить время оказания экстренной помощи в 1,5 раза, а 70% пациентов получат полную диагностику и заключение в течение двух часов после поступления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здравоохранение
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