В Башкирии врачи спасли женщину с внематочной беременностью двойней

16:27, 02 май 2024

В Республиканской клинической больнице №18 города Уфы врачи своевременными действиями спасли жизнь молодой пациентки, находящейся в критической ситуации.

"Внематочная беременность любой локализации несет огромную угрозу, - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. - Особенно опасной она становится на поздних сроках и при многоплодной беременности. Разрыв плодного яйца приводит к массивному кровотечению в брюшную полость, представляющему прямой риск для жизни".

Ранним утром в приемный покой на скорой была доставлена женщина с сильными болями в нижней части живота и обильным кровотечением. На первый взгляд симптомы казались тревожными, но развитие событий превзошло самые худшие опасения. После экспресс-обследования, включавшего осмотр гинеколога и УЗИ, врачи были поражены обнаруженным: вне матки располагалась гигантская 18-сантиметровая опухолевидная масса, представлявшая собой внематочную беременность двойней на сроке 8-9 недель. Медики осознавали, что в любой момент могло произойти разрывное кровотечение с фатальными последствиями.

Пациентку немедленно повезли в операционный блок. Квалифицированная бригада хирургов провела лапаротомию, во время которой удалила поврежденную маточную трубу с эмбрионами. Для сохранения фертильности женщины операция включала реконструктивный этап: пластику второй маточной трубы. Благодаря оперативному вмешательству и искусным действиям врачей угрожающее состояние было купировано, и жизнь пациентки спасена.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ